井上雄彦 画集 WATER バガボンド イラスト集 原画集

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商品詳細
#karugamo_books値下げ交渉はお断りしています。ご相談中でもご購入いただいた方が優先です。専用は対応していません。古本で購入したものです。色褪せ・汚れ・キズあります。画像をよくご確認ください。15年以上前の本なので、経年劣化によるキズ・汚れ・色褪せ等あります。【発送】ゆうパケットポスト(ポスト投函)です。本はお皿などを包むクッションシートで包み、OPP袋に入れた上で、ダンボールで発送します。ダンボールはamazonの再利用品です。ゆうパケットポストのサイズに収まらない場合は、ダンボールを少し加工(高さを調整)します。【価格変更】その時の相場に合わせるので、値上げすることもあります。【出品の取り消し】複数のショップを運営しているため、予告なく出品を取り下げることがあります(同時出品はしていません)。#karugamo_books
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