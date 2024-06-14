NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

ご覧いただきありがとうございます♪2021年モデルです。画面の左上に小キズが1箇所あるぐらいで他には小キズは見当たらず美品です！写真でご確認ください。付属品全て揃っています！動作確認済みです。あくまで中古品ですので神経質な方、ご理解の無い方は購入をお控えください。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo#任天堂switch#Nintendoswitch#Nintendoswitch本体



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