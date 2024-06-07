初版ポスター付生頼範義生賴範義FUTURE WAR198X年イラスト集OHRAI

【詳細】初版ポスター付生頼範義生賴範義FUTUREWAR198X年イラスト集少年マガジン特別別冊発売日昭和57年11月20日初版ページ数64ページ言語日本語サイズ 縦約25.7×横約20.9×厚み約1.2cm出版元 講談社ソフトカバーアニメ「FUTUREWAR198X年」(1982東映)制作のために描かれたイメージイラスト集。生賴範義（おおらいのりよし、1935年11月17日–2015年10月27日）◆1957年東京芸術大学油絵科を中退後、1962年東京都世田谷区にてイラストレーターとして活動を開始。1973年妻の実家（宮崎県串間市）のある宮崎県宮崎市へ移居。1980年、ＳＦ雑誌に発表した「スター・ウォーズ」のイメージ画が高い評価を得、続編である「スター・ウォーズ／帝国の逆襲」の国際版ポスターを手掛け、海外でも多くのファンを獲得。同年、第11回星雲賞アート部門を受賞。映画では1982年「FUTUREWAR198X年」「ミラクルマスター/七つの大冒険」の他、1984年から「ゴジラ」シリーズを手掛け2004年「ゴジラFINALWARS」までポスターを担当。2006年映画「日本沈没」ポスター。小説では早川書房「ウルフガイ」シリーズ（平井和正）、角川書店「幻魔大戦」シリーズ（平井和正）、創元ＳＦ文庫「レンズマン」シリーズ（Ｅ・Ｅ・スミス）他、小松左京、清水一行のカバーなど多数。光栄（現：コーエーテクモゲームス）のゲーム「信長の野望」「三国志」「提督の決断」他、シリーズのパッケージイラストなども手掛けた。【状態】経年劣化により、焼け、シミ、カバーにスレ、傷は御座いますが概ね良好です。他にも多数出品しておりますので宜しければ→#GM36よりご覧下さい。#GM36#スターウォーズ#STARWARS#マッドマックス#平井和正#ゴジラ#小松左京#ART#OHRAI#NORIYOSHIOHRAI