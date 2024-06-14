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ドリカムワンダーランド2023　ケイタマルヤマ　Mサイズ
商品番号 M26026212839
商品名

ドリカムワンダーランド2023　ケイタマルヤマ　Mサイズ
ブランド名 ケイタマルヤマ
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用しホームクリーニング済みです。新品ではありませんのでご理解の上、ご購入頂けたらと思います。サイズM：約身丈73cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈22cmMサイズ(大きめです。)色　：BLACK素材：コットン
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