

ファイティングアーマー ソー – 株式会社千値練 ー Sentinel co.,ltd



ファイティングアーマー ソー ノンスケール ABS＆ダイキャスト製 塗装済み完成品 アクションフィギュア



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FIGHTING ARMOR THOR 千値練【新品未開封】 - アメコミ



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ご覧頂き有難うございます!FIGHTINGARMORTHOR千値練未開封の新品になります。即購入OKです。商品内容*THOR本体*手首A（左右）、手首B（左右）、手首C（右）*ムジョルニア*ストームブレイカー*台座素材：ATBC-PVC、ABS、POM、PP、DIECAST商品サイズ全長約170mmプチプチ＋ダンボールで梱包して発送致します。配送過程において輸送箱へダメージがあった場合、当方では責任を負えませんので配送会社へ問い合わせ願います。※未開封となりますので初期不良がある場合がございます。※すり替え防止の為、購入後の返品はご遠慮ください。以上を予めご了承された上で御購入願います。宜しくお願い致します。