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BTS キムテヒョン テテ スローガン ブランケット 2点 毛布 TATA
商品番号 X32647332345
商品名

BTS キムテヒョン テテ スローガン ブランケット 2点 毛布 TATA
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSキムテヒョンテテVスローガン（ブランケット）夏用のようなタオル生地タオルケット毛布寝具ブランケット2枚セットです2.3枚目は製造の際の汚れなのかありますので気にされる方は御遠慮ください人それぞれですが、どちらもバスタオルよりも大きなブランケットなので、昼寝用の毛布くらいの感覚だと思って貰えるとわかりやすいかなと思います◎大きすぎて広げて撮るのが難しかったので画像1枚目で絵柄はなんとなく把握していただけたらと思いますどちらも当時マスターから購入した物です鶴橋とかではありませんバラ売りお値下御遠慮くださいよろしくお願いします。グクテヒョンジミンジンユンギナムジュンホソクJUNGKOOKテテJIMINJINJーHOPERMSUGAJUNGKOOKグッズDVDトレカFC限定メモリーズメモリズユニバ花様年華WINGSLYSLOVEYOURSELFSYSSPEAKYOURSELFMOSMAPOFTHESOULON:Eソウルコン君に届くハピエバhappyeveraftermagicshopマジックショップマジショMemoriesメモリーズBANGBANGCONバンバンコARMYPEDIAラキドロラッキードローmemoriesウィンパケサマパケシーグリテテテヒョンVグクジョングクジミンJIMINホソクJ-HOPEシュガSUGARMナムジュンジンJINトレカDVD
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