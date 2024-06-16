マクロスプラス リマスターボックス　dvd

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商品詳細
「マクロスプラスリマスターボックス〈2008年8月23日までの期間限定生産・4枚組〉」針生勝文/山崎たくみ/河森正治定価:￥14800#針生勝文#山崎たくみ#河森正治#CD・DVD#アニメ#dvdboxはありませんdvd2本セット 起動確認済みですカラー/(予)320分/(本編DISC1:約97分+本編DISC2:約77分+本編DISC3:約115分+特典DISC:約30分)本編DISC1ー2:リニアPCM(ステレオ)/本編DISC3:リニアPCM(サラウンド)/片面2層/特典DISC:リニアPCM(ステレオ)/片面1層/スタンダード
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