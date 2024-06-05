チャンビン　アイマスク　トレカ

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商品詳細
チャンビン●skzooアイマスク●9月10日 京セラ限定トレカアイマスク、新品未開封の公式品です。取り置き❌値下げ交渉❌コンビニ払い不可❌（コンビニ払いは購入日の翌日までに支払いただける場合のみOK。）海外製品の為、初期不良や傷等があった場合でも対応いたしかねますのでご理解の上ご購入ください。すり替え防止の為、発送後のキャンセル返品はお受けできません。◎商品をキレイに梱包して、らくらくメルカリ便にて発送いたします。bangchanバンチャンチャニleeknowリノchangbinチャンビンhyunjinヒョンジンhanハンジソンfelixフィリックスピリseungminスンミンi.nアイエンイエニ
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