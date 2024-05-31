日能研 2022年　後期　3年　教科書\u0026テストセット

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転塾したため出品します。3年生用。2022年に9月から12月まで在籍していた期間にいただいたテキストとテスト、その解答です。使用済みなので使用感はありますが、書き込みなどはできるだけ消して発送します。商品のシワ、折れなどご容赦ください。※写真6枚目のテストを収納できる専用ファイルですが、大きくて送料がかかる為、着払いをご了承下さる方のみにお付けします。※写真6枚目のテストを収納できる専用ファイルですが、大きくて送料がかかる為、着払いをご了承下さる方のみにお付けします。※他のフリマサイトにも出品しているので売り切れの場合があります。