The Art of the Fillmore The poster series 1966-1971(Bill Graham他 ...



THE ART OF THE FILLMORE The Poster Series BILL GRAHAM ビル ...



The Art of the Fillmore, 1966-1971



早い者勝ち】絶版 The Art of the Fillmore-



早い者勝ち】絶版 The Art of the Fillmore-



The Art of the Fillmore: The Poster Series 1966-1971: Lemke, Gayle ...



希少品‼️】The Art of the Fillmore opal.bo



THE ART OF THE FILLMORE The Poster Series BILL GRAHAM ビル ...



The Art of the Fillmore, 1966-1971



The Art of the Fillmore 1997 | AntikBar Books



2023年最新】サイケデリック ポスターの人気アイテム - メルカリ



競売 【早い者勝ち】絶版 The Art of the Fillmore アート/エンタメ ...



値段が激安 Pista アートレアブック ビンテージ本 me.26 protta アート ...



驚きの価格が実現!】 希少!映画 『E.T.』スティーヴン・スピルバーグ ...



安心発送】 DB JS NY 62 写真集 絶版 稀少・希少本 BAILY DAVID 洋書 ...

【希少・絶版】TheArtoftheFillmore:ThePosterSeries1966-1971THEARTOFTHEFILLMORE1966~1971作品集です。いわゆる【デッドストック】です。1960年代後半から70年代初頭にかけてアメリカ西海岸を中心とした、アシッド・サイケデリア・ムーヴメント。その頃サンフランシスコに存在した伝説のコンサート・ホール、フィルモア・オーディトリアム。サイケデリック・ロックの蒼々たるメンバーがここで演奏し、育っていった。そんな当時のポスター作家の衝撃的ともいえるクリエイティヴィティとチカラが詰まった、ライヴ・ポスターがここにぎっしりと集約されている。ポップなものからシックなものまで、実に芸術性が高く、作家の創造への執着が溢れ出したこの1冊は必見です!!現行で探すのは大変かもしれません。お探しの方がいらっしゃいましたら、ぜひ!!クリアカバーを施し、保管していました。年代物にして、全体的に綺麗な状態であると思います。多少の汚れは確認できました。陽の当たらないところで保管していたので、色落ち等はありません。ストリートタトゥーアートデザイン古本streettatooartdesigh