2〜5才向け絵本 15冊セット

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◆2〜5才向けの絵本15冊セットです。◆新品で購入し、それぞれ数回読みました。また読んでいただける方にお譲りできたらと思います(*^^*)◆数年自宅保管の中古品ですので、カバーに少々擦れが見られますが、中は綺麗です。ご理解いただける方に。◆バラ売り、まとめ売りも可能です。コメント欄などにてお知らせください。①「はるですよ」②「おひさまとかくれんぼ」③「いっぽ、にほ…」④「あたし、ねむれないの」⑤「パンぼうや」⑥「きれいずきティッチ」⑦「まいごになったぞう」⑧「わたしのて」⑨「かぜさん」⑩「おりこうなビル」⑪「ちっちゃなほわほわかぞく」⑫「きんのたまごのほん」⑬「あかいくるまのついたはこ」⑭「あなたがうまれたせかい」⑮「三びきのこねこ」定価:合計19,600円(+税)#絵本#こども#育児#ぶっくくらぶ#童話館#おすすめ絵本#幼児向け#乳児向け#低学年向け#絵本のある暮らし#育児#子育て