『超レア・美品』イコン 《ICON》篠原保 キャラクターアートワークス

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商品詳細
引越しでコレクション整理の為に出品させて頂きました。宜しくお願い致します。『超レア・美品』イコン《ICON》篠原保キャラクターアートワークス篠原保の輝跡収録作品超光戦士シャンゼリオン魔法戦隊マジレンジャー仮面ライダー555仮面ライダー龍騎忍者戦隊カクレンジャー五星戦隊ダイレンジャー高速戦隊ターボレンジャースーパー戦隊VSシリーズ破壊魔定光デビルマンサイバーMICROMAN妄想戯画outerfaceなど【状態】購入後、勿体無くて全く触らずに保管していました（複数所有の為）写真画像参照裏表紙カバーの帯の右下にシミのようなのがあります。あくまで中古品となりますので、神経質な方のご購入はご遠慮くださいm(__)m即購入OK
http://narcologia.ru/goods/ambassador697906.html
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