楽しいバイエル併用　ファイナルファンタジー Ⅰ Ⅱ Ⅲ 全曲集

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商品詳細
ファミコン版ファイナルファンタジーの楽譜集になります。年代物ゆえ、紙面が色焼けしていますが、目立った書き込みはなく、無水エタノールで清掃する事で表紙の黄ばみは軽減しました。天野喜孝氏の挿絵が素晴らしく、オリジナル曲だけでなく、サントラアレンジ版の楽譜も収録されています。発送はプチプチに包んでお届け致します。送料は当方負担とさせていただきます。
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