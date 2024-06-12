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楽しいバイエル併用　ファイナルファンタジー Ⅰ Ⅱ Ⅲ 全曲集
商品番号 A28404334287
商品名

楽しいバイエル併用　ファイナルファンタジー Ⅰ Ⅱ Ⅲ 全曲集
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファミコン版ファイナルファンタジーの楽譜集になります。年代物ゆえ、紙面が色焼けしていますが、目立った書き込みはなく、無水エタノールで清掃する事で表紙の黄ばみは軽減しました。天野喜孝氏の挿絵が素晴らしく、オリジナル曲だけでなく、サントラアレンジ版の楽譜も収録されています。発送はプチプチに包んでお届け致します。送料は当方負担とさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/passionate52913.html
http://narcologia.ru/goods/assessor780603.html
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