ホシ　トレカ　コンプセット　seventeen WE MAKE YOU

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商品詳細
SEVENTEENJAPANDEBUTSHOWCASEWEMAKEYOUSEVENTEENJapanofficialfanclub“CARAT”会員限定デビューショーケーストレーディングカード トレカ ランダムフォトカードホシ HOSHIクォンスニョン4枚コンプリートセット現在では手に入らない貴重な『日本デビューショーケース』の公式グッズトレカになります。購入後、自宅でファイルに入れて保管しておりました。★こちらはホシセットになります。他メンバーも在庫ございますのでご希望の方はお声掛けください！(売り切れ有)即購入可能⭕️まとめ売り可能⭕️バラ売り要相談スリーブ＋防水＋補強で梱包いたします。その他ご質問などお気軽にコメントお願いいたします。seventeenセブチ トレカ エスクプス スンチョル S.COUPSジョンハンJEONGHANジョシュアジスJOSHUAジュンJUNホシ スニョンHOSHIウォヌWONWOOウジ WOOZITHE8ディエイトミンハオミンギュMINGYUDKドギョム スングァンSEUNGKWANバーノンVERNONディノDINOグッズ種類···公式写真
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