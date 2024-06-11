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ホシ　トレカ　コンプセット　seventeen WE MAKE YOU
商品番号 K33406754156
商品名

ホシ　トレカ　コンプセット　seventeen WE MAKE YOU
ブランド名 セブンティーン
特別価格 税込 2,406 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SEVENTEENJAPANDEBUTSHOWCASEWEMAKEYOUSEVENTEENJapanofficialfanclub“CARAT”会員限定デビューショーケーストレーディングカード　トレカ　ランダムフォトカードホシ　HOSHIクォンスニョン4枚コンプリートセット現在では手に入らない貴重な『日本デビューショーケース』の公式グッズトレカになります。購入後、自宅でファイルに入れて保管しておりました。★こちらはホシセットになります。他メンバーも在庫ございますのでご希望の方はお声掛けください！(売り切れ有)即購入可能⭕️まとめ売り可能⭕️バラ売り要相談スリーブ＋防水＋補強で梱包いたします。その他ご質問などお気軽にコメントお願いいたします。seventeenセブチ　トレカ　エスクプス　スンチョル　S.COUPSジョンハンJEONGHANジョシュアジスJOSHUAジュンJUNホシ　スニョンHOSHIウォヌWONWOOウジ　WOOZITHE8ディエイトミンハオミンギュMINGYUDKドギョム　スングァンSEUNGKWANバーノンVERNONディノDINOグッズ種類···公式写真
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