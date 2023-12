ホシ　トレカ　コンプセット　seventeen WE MAKE YOU

SEVENTEENJAPANDEBUTSHOWCASEWEMAKEYOUSEVENTEENJapanofficialfanclub“CARAT”会員限定デビューショーケーストレーディングカード トレカ ランダムフォトカードホシ HOSHIクォンスニョン4枚コンプリートセット現在では手に入らない貴重な『日本デビューショーケース』の公式グッズトレカになります。購入後、自宅でファイルに入れて保管しておりました。★こちらはホシセットになります。他メンバーも在庫ございますのでご希望の方はお声掛けください!(売り切れ有)即購入可能⭕️まとめ売り可能⭕️バラ売り要相談スリーブ+防水+補強で梱包いたします。その他ご質問などお気軽にコメントお願いいたします。seventeenセブチ トレカ エスクプス スンチョル S.COUPSジョンハンJEONGHANジョシュアジスJOSHUAジュンJUNホシ スニョンHOSHIウォヌWONWOOウジ WOOZITHE8ディエイトミンハオミンギュMINGYUDKドギョム スングァンSEUNGKWANバーノンVERNONディノDINOグッズ種類···公式写真



