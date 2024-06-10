★新品 ファイナルファンタジー ピクセルリマスター アジア版★

【重要】パッケージ版(アジア版)には裏面が英語表記・中国語表記の2種類がございます。当品は英語表記の物となりますので、お間違えないようにお願い致します。ゲーム自体は勿論日本語でのプレイ可能です！【商品詳細】・FinalFantasyI-VIPixelRemasterCollection・日本語対応【収録内容】・FINALFANTASY・FINALFANTASYII・FINALFANTASYIII・FINALFANTASYIV・FINALFANTASYV・FINALFANTASYVIその他ご不明な点がございましたらコメントにてお願い致します！#FF1#FF2#FF3#FF4#FF5#FF6#海外版#NintendoSwitch#ニンテンドースイッチ