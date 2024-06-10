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Microsoft Xbox360 XBOX 360 250GB バリューパッ…
商品番号 T79541662016
商品名

Microsoft Xbox360 XBOX 360 250GB バリューパッ…
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 6,765 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MicrosoftXbox360XBOX360250GBバリューパックcolor:BLACKゲーム機本体種類:Xbox360ポータブル・据置タイプ:据置タイプ写真の物が全てです。本体に写真の様な細かい擦り傷が少しあります。動作確認済。コントローラーの電池はつきません。#Microsoft#Microsoft
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