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Blur Tシャツ
商品番号 R67963760572
商品名

Blur Tシャツ
ブランド名 ギルダン
特別価格 税込 4,635 円
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商品詳細

BlurオフィシャルグッズTシャツ2014年日本武道館公演の際に会場で購入したものです。一度のみ着用していますが状態は良好で目立った汚れや傷み等はありません。バーガー風ロゴのシンプルでクールなデザインです。サイズはSになります。サイズの詳細をご希望の際はコメント欄よりお問い合わせ下さい。喫煙やペット等の環境下ではありません。ブラーblurゴリラズgorillazukロックサマソニsummersonicロックtシャツバンドtシャツライブtシャツツアーグッズグッズ種類...Tシャツ
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