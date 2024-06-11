SEVENTEEN GOING Magazine ゴセマガジン

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SEVENTEENGOINGMagazineゴセマガジンvol.1です。当時1次販売で購入致しました。推しが撮った写真というのとトレカが2種ランダムでしたので3冊購入しておりました。2冊開封し、トレカが揃ったのでこちらは未開封のまま保管しておりました。セブチペン卒を考えており、現在グッズ整理の為未開封のこちらを出品致します。何年間も未開封で置いておりましたのでトレカの入り方次第では、bookやトレカ同士に跡が付いている可能性がございます。あくまで素人保管、素人検品になります。韓国製品ですので完璧をお求めの方、神経質な方の購入はご遠慮下さい。即購入可能です。SEVENTEENセブチエスクプススンチョルジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジTHE8ミンハオミンギュDKドギョムソクミンスングァンバーノンハンソルディノゴセゴセマガジン