草露貫珠［艸書大字典］上下全二巻セット　難解な草書の読み方と書き方がわかる

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商品詳細
◎出版仕様／講談社 元禄9年刊 大正2年翻刻 1981年復刊 サイズ：A5判 全厚さ15cm◎特記事項／習字や古文書解読に必携の書 当時の定価2万2千円◎状態詳細／良 箱ヤケあり◎検索項目／草書大字典#書道・グラス
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