メガドライブ　バーニングフォース

お手数ですが必ず\"プロフィールと説明\"のご確認をお願いします。商品名メガドライブ バーニングフォース状態:中古ハガキ、当時の保証書付き刻印あるので正規品です。動作、未確認に為ジャンク扱い。詳しくはお手数ですがプロフィールの方をご確認頂くようお願いします。コレクター様向けの商品となっております。発送は事前にクリーニングを行った後慎重に梱包して行います。すり替え防止の為、\"返品\"はご遠慮ください。補足があれば次々更新していきたいと思います。※値下げ、取り置きなどはご遠慮頂くようお願い申し上げます。※\"まとめて購入割引\"などは行っておりませんので予めご了承下さい。他まだまだ眠っている物がある為、時間が出来次第出品して行く予定です。



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