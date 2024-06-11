【新品未開封】PS3 アーマード・コア ヴァーディクトデイ

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商品詳細
「ARMOREDCOREVERDICTDAY」フロム・ソフトウェア定価:￥6477新品未開封品、暗所で大切に保管しておりました。即購入歓迎。なかなかに未開封は貴重かと思います。非喫煙、ペットいません。#フロム・ソフトウェア#ゲーム#アクション#PlayStation3#PlayStation_3#PS3
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