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BANDAI WONDERSWAN COLOR ファイナルファンタジー
商品番号 O71247517345
商品名

BANDAI WONDERSWAN COLOR ファイナルファンタジー
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BANDAIWONDERSWANCOLORファイナルファンタジーワンダースワンカラー・ファイナルファンタジー同梱版の出品となります。発送は写真に写っているものが全てとなります。動作確認済みの商品となり、バックアップも現状出来る状態となります。電池はついておりません。年数が経っているのでキズ・変色があります。あまり神経質な方はご遠慮願います。
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