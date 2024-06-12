BANDAI WONDERSWAN COLOR ファイナルファンタジー

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商品詳細
BANDAIWONDERSWANCOLORファイナルファンタジーワンダースワンカラー・ファイナルファンタジー同梱版の出品となります。発送は写真に写っているものが全てとなります。動作確認済みの商品となり、バックアップも現状出来る状態となります。電池はついておりません。年数が経っているのでキズ・変色があります。あまり神経質な方はご遠慮願います。
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