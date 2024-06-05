Roland 日本製 JUNO 106S 極美品

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。数か所に傷がございます。裏側には、数カ所の塗装剥がれがございます。ツマミ1個が欠品しています。(写真4枚目)全ての機能を確認し、正常に動作しています。改造は無く、全体的にオリジナルのままです。着払いでの発送となります。
http://narcologia.ru/goods/perforce821265.html
http://narcologia.ru/goods/conception63457.html
http://narcologia.ru/goods/moisture311669.html
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