本体美品 BOSS FS-6 DUAL FOOT SWITCH フットスイッチ



BOSS (ボス) FS-6 / DUAL FOOT SWITCH ボス・デュアルフットスイッチ



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BOSSFS-6DUALFOOTSWITCHになります。箱に少しイタミがあります。本体は目立ったキズもなく比較的状態は良い方だと思います。値下げ交渉はお受けしておりませんのでご了承ください。動作に問題はありません。#BOSS#BOSSFS_6DUALFOOTSWITCH