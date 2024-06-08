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本体美品 BOSS FS-6 DUAL FOOT SWITCH フットスイッチ
商品番号 D55511233760
商品名

本体美品 BOSS FS-6 DUAL FOOT SWITCH フットスイッチ
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOSSFS-6DUALFOOTSWITCHになります。箱に少しイタミがあります。本体は目立ったキズもなく比較的状態は良い方だと思います。値下げ交渉はお受けしておりませんのでご了承ください。動作に問題はありません。#BOSS#BOSSFS_6DUALFOOTSWITCH
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