Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー 2

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ボタン反応、前後カメラ、４スミ含む全面のタッチパネルの反応、マイク、インターネット等、全ての動作確認済です。電池の膨張はありません。スライドパッドは爪痕なくさらっとした手触りでベタつきありません。上画面僅かに汚れ、上部に一箇所ドット欠けあります。下画面には傷汚れなし。保護シート付き。下画面やや黄変してますが上画面は白く発色良好です。外装は大きな剥がれがあり、擦り傷や細かな傷、落下傷が見られます。ボタン周りに使用感があります。充電器、タッチペン、SDカードが付属します。専用ダンボールで発送予定です。「Newニンテンドー3DSLLメタリックブルー」任天堂定価:￥18800#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS