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ポケモンカード　クレイバースト　50パック
商品番号 K71864636554
商品名

ポケモンカード　クレイバースト　50パック
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 3,744 円
在庫状況 あり

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商品詳細

家族5人で10パック制限の家電量販店にて購入しております！一箱は新品のBOXからあけられたためSR以上一枚は入ってます！中身での評価される方はご遠慮ください。すり替え防止のため返品交換×#ポケモンカード#ポケカ〇検索ワードポケモンポケカポケットモンスタートレカトレーディングカード双璧のファイターシャイニースターVクロバットV一撃マスター連擊マスターいちげきれんげきイーブイヒーローズイーブイズセットゲンガーインテレオンイーブイ白銀のランス漆黒のガイスト蒼空ストリーム摩天パーフェクトプロモカード博士の研究ウィロー博士プロモカードパックポケモンカードゲームポケットモンスターソード＆シールド拡張Pokémon格安まとめ売りシャイニスターVミュウフュージョンアーツVMAXクライマックスユウリガラルの仲間たちSRピカチュウピカチュウVMAXレックウザレックウザVMAXクライマックススターバースアルセウスVアルセウスアルセウスVSTARバトルリージョンツツジスペースジャグラータイムゲイザーミュウ#スタートデッキ#ポケカ#ポケットモンスター#ソード#シールド#サン#ムーン#VMAXクライマックス#Vクラ#25th#25周年#アニコレ#anniversarycollection#アニバーサリーコレクション#フュージョンアーツ#蒼空ストリーム#摩天パーフェクト#イーブイヒーローズ#漆黒のガイスト#白銀のランス#双璧のファイター#シャイニースター#一撃マスター#連撃マスター#仰天のボルテッカー#スカイレジェンド#オルタージェネシス#ジージーエンド#ダブルブレイズ#ナイトユニゾン#ジージーエンド#タッグオールスターズ#ウルトラシャイニー#ブイズ#UR#HR#SR、カイ
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