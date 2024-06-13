テイルズ　直筆サイン色紙　テイルズチャンネル

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スマホ「テイルズ オブ クレストリア」今日はカナタの誕生日！天﨑滉平 ...

9年ほど前、テイルズチャンネルでのイベントで当選したものになります。届いた時から未開封の状態で、暗所にて保存しておりましたので状態はかなりいいと思います。サインは左上から藤林しいな（CV：岡村明美）ゼロス（CV：小野坂昌也）ジェイ（CV：白石涼子）ユーリ（CV：鳥海浩輔）ロイド（CV：小西克幸）ルーク（CV：鈴木千尋)テイルズが好きでグッズを集めていましたが、諸事情によりゲーム以外手放すことにしました。値引き不可すり替え防止の為返品不可