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放射線治療基礎知識図解ノート 図,表,画像が満載!要点がわかる!
商品番号 I74416689079
商品名

放射線治療基礎知識図解ノート 図,表,画像が満載!要点がわかる!
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 1,750 円
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商品詳細

たくさんの中から、ご覧いただきありがとうございます。※お値下げは良心的な範囲であれば交渉いたします。早目に売りたいのでご希望金額はコメントまでお願いします。⑴「放射線治療基礎知識図解ノート図,表,画像が満載!要点がわかる!」　監修榮武二櫻井英幸　編集磯辺智範佐藤英介　金原出版株式会社⑵定価：7,480円　売価：5,000円⑶発送方法：ゆうパケットポスト　※ポスト投函後すぐに反映いたしません。　1日後位に追跡していただければ状況のご確認ができます。⑷状態：良使用に伴う傷・汚れがございます。写真で状態をご確認のうえ、購入お願いします。#医療　#教科書　#放射線技師　#本#磯辺智範#磯辺_智範#榮武二#榮_武二#櫻井英幸#櫻井_英幸#本#自然／医療・薬学・健康#磯辺智範#磯辺_智範#榮武二#榮_武二#櫻井英幸#櫻井_英幸#本#自然／医療・薬学・健康管理番号：7
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