男闘呼組 Made in U.S.A. VHS/ビデオ②

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男闘呼組MadainU.S.AVHS/ビデオ再生確認済です。デビュー前にに発売されたものなので、出品数としては貴重だと思われます。おまけとして、ブルーレイにしたものをお付けします。30年以上前の物になりますので経年劣化ご理解いただき、ご購入の検討をお願いしたします。他の商品とおまとめでご購入の場合はコメント頂ければお値引きします。#男闘呼組#成田昭次#岡本健一#前田耕陽#高橋和也