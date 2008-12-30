ジェイムスン教授シリーズ ハヤカワ文庫 イラスト・藤子不二雄

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商品詳細
ニール・R・ジョーンズ作のジェイムスン教授シリーズ全4冊です。表紙のイラストは藤子不二雄です。①二重太陽系死の呼び声昭和54年発行7版②放浪惑星骸骨の洞窟昭和51年発行4版③惑星ゾルの王女昭和54年発行5版④双子惑星恐怖の遠心宇宙船昭和52年発行初版経年のヤケがあります。カバーの側面に破れをはじめ、傷みがありますが、大きな破れはありません。添付写真でご確認ください。個人保管の本ですので、ご理解のある方のみ、ご購入ください。#ジェイムスン#ジェイムスン教授#ニール・R・ジョーンズ#藤子不二雄#ハヤカワ文庫#SF
http://narcologia.ru/goods/freshman16156.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle575166.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation450821.html
藤子・F・不二雄先生がカバーイラストを描かれている『ジェイムスン ...
先生のSFなお仕事 ｜
二重太陽系死の呼び声―ジェイムスン教授シリーズ1 (ハヤカワ文庫SF ...
ジェイムスン教授シリーズ 全4冊 藤子不二雄-
ジェイムスン教授シリーズ 全4冊 藤子不二雄-
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J002 ニール・R・ジョーンズ
ハヤカワSF文庫 ジェイムスン教授シリーズ | labiela.com
神保町の古書店 ＠ワンダー on X:
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