【ジャンク】ゲームボーイアドバイスsp 本体　ソフト　14個セット

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商品詳細
部屋の整理をしていたら出てきました。ゲームボーイアドバイスsp本体の充電器がないため動作全て未確認となっています。本体の画面は割れてはいません。コレクターの方やレトロゲーム好みの方はこの機会に如何ですか？・ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド・ドラゴンクエストモンスターズ2マルタの不思議な鍵 ルカの旅立ち・コロコロカービィ・カービィのきらきらきっず・カービィのブロックボール・星のカービィ・カービィのピンボール・ポケットボンバーマン・風来のシレンGB2砂漠の魔城・マリオゴルフGB・マリオテニスGB・ドラゴンクエストⅢ・Dr.マリオ
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