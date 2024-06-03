【ジャンク】ゲームボーイアドバイスsp 本体　ソフト　14個セット

部屋の整理をしていたら出てきました。ゲームボーイアドバイスsp本体の充電器がないため動作全て未確認となっています。本体の画面は割れてはいません。コレクターの方やレトロゲーム好みの方はこの機会に如何ですか？・ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド・ドラゴンクエストモンスターズ2マルタの不思議な鍵 ルカの旅立ち・コロコロカービィ・カービィのきらきらきっず・カービィのブロックボール・星のカービィ・カービィのピンボール・ポケットボンバーマン・風来のシレンGB2砂漠の魔城・マリオゴルフGB・マリオテニスGB・ドラゴンクエストⅢ・Dr.マリオ



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