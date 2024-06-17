ネオジオポケットカラー

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商品詳細
SNKネオジオポケットカラープラチナブルーと激突カードファイターズSNKサポーターのソフトセットになります。画像の通り動作します。多少の擦り傷等はありますが比較的きれいだと思います。商品状態は画像で確認ください。画像のものが全てです。即購入大歓迎#エス_エヌ_ケイ#SNK
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