ネオジオポケットカラー

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SNKネオジオポケットカラープラチナブルーと激突カードファイターズSNKサポーターのソフトセットになります。画像の通り動作します。多少の擦り傷等はありますが比較的きれいだと思います。商品状態は画像で確認ください。画像のものが全てです。即購入大歓迎#エス_エヌ_ケイ#SNK