日本の歴史　小学館　初版　帯付き　月報付き

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※引越しの為¥8000から期間限定大幅お値下げしました。※このお値段では中々でないと思いますので、早い方勝ちでお願いします。※いいね、たくさん頂きましたが再出品しました。ご覧頂きありがとうございます。祖父がコレクションしていた物です。書庫に眠っていた物で、断捨離の為出品します。1973年10月から発売された日本の歴史。大変貴重で手に入らない初版を多数含めたセット本です。また、希少な月報付きです。4-11巻初版本1.3.4.8.9.10月報付き外箱劣化あります。経年による多少のヤケ、汚れ等はありますが、箱に防腐剤を入れカバーをつけての保管になってたので、この年代物にしては綺麗に残ってると思います。中は綺麗な状態で通読等問題ございません。※自宅保管になりますのでご理解頂きご検討下さい。 写真にてご確認頂きご検討下さい。※新品同様・完璧な物を求める方はご遠慮下さい。※すり替え防止のため、返品・返金対応致しません。※コメント無しで即購入可能です。※雨対策し、発送します