源氏物語 全巻 ちくま文庫

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USED品自宅保管の為、ヤケや汚れなどある物もあります。通読には支障ございませんが、神経質な方、完璧を求める方のご購入はお控えください。※少し破れあり画像参照●簡易クリーニング済み●クリスタルパックに包装●バラ売り「不可」●即購入「可」上記ご理解頂いたた上でのご検討をよろしくお願いします。#紫式部平安中期#紫式部_平安中期#大塚ひかり#大塚_ひかり#本#日本文学／小説・物語