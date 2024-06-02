Nintendo64 本体コントローラーソフトセット　動作確認済み

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商品詳細
Nintendo64本体とコントローラー、ソフトセットです。動作は確認済みです。写真の5枚目から7枚目参照ください。コントローラーは2年ほど前に新しく購入したものです。ほぼ使用していませんでした。#Nintendo#スーパーファミコン#スーファミ
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