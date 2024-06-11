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DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
商品番号 X96133031842
商品名

DualSense Edge ワイヤレスコントローラー
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨドバシカメラで令和5年5月に購入しましたが、家庭の事情によりゲームを手放す事になりましたので出品致します。使用頻度少なく傷や汚れ等もありません。※写真にもあるのですがすこし箱の破れがあります。★購入される方フリークと本体カバーをおまけでおつけします。FPSをされるかたは、あると全然違います！！★保証付きです(写真確認)
http://narcologia.ru/goods/approximate810920.html
http://narcologia.ru/goods/smear211104.html
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