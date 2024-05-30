プレイステーション5 CFI-1200A01 10月購入 3年保証

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商品詳細
プレイステーション5本体新型モデルCFI-1200A01プレステ5PS5購入店3年保証\u0026レシート有新品・未開封2023/10購入新品の為動作確認行っておりません。初期不良の場合は、メーカーに直接お問い合わせ下さい。こちらの商品は、すり替え防止のため、返品・返金・交換はお受け出来ませんのでご了承ください。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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