松岡凛の手紙付【 ハイ☆スピード！スペシャルコンプリートセット】アニメFree!

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商品詳細
■映画ハイ☆スピード！－Free!StartingDays－スペシャルコンプリートセット定価：9000円+税◎映画ハイ☆スピード！が好きな方で「①松岡凛くんの手紙、②監督/武本康弘さんの描いた絵コンテ、③Free!キャラクターデザイン/西屋太志さん＆クリエイターさん達が描いた緻密で繊細な線からなる原画」を堪能したい方におすすめの商品です◎高額商品のため、写真/画像で追加して欲しい箇所等ありましたら、お気軽にメッセージ頂ければと思います◎商品保護のため、各本/アイテムをOPP袋に入れて撮影◎■内容物（付属品全てあり）・水色の外箱（◎七瀬遙の絵柄入り◎）・松岡凛の手紙（2枚）＆封筒（◎手紙＆封筒を収納する外袋付き：凛の絵柄入り◎）・絵コンテ集・原画集・仕切り用の厚紙■商品の状態：・遙・真琴・郁弥・旭、4人のブロマイドは「良好」（画像9枚目）・水色の外箱は「良好」・手紙/封筒等は全て「良好」・絵コンテの本の外側/中身は「良好」・原画集/本の中身は「良好」・原画集/本の外側（特に裏表紙）にうすい模様のような跡あり※※元々、本はOPP袋に入っておらず、水色の外箱内に直に入っておりました。そのため、模様のような跡は長い間保管/圧縮された事によるスレ、もしくは箱内側の模様の跡の可能性あり（画像6枚目/他にもあり）◎原画集/本の外側にうすい模様がありますが、外箱/本2冊/手紙等を含め全体的に見て良好のため「未使用に近い」と記載◎梱包は「OPP袋+緩衝材（ぷちぷち等）」で全体を保護し発送致します
http://narcologia.ru/goods/preference961038.html
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