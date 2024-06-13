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ハリー クラーク 挿画本 『ポオ怪奇小説集 』1933年カラー8点 白黒24点



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セール】 現品限り ハリー クラーク ポオ怪奇小説集 挿画本 1933年出版



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ハリークラークの挿画本の代表作「ポオ怪奇小説集」『ポオ怪奇小説集』は当時、未曾有の大ヒットとなり、挿絵画家としての名声を得た代表作となりました。本書でハリークラークの世界観を感じられること間違いなしです！！著者はエドガーアランポーです。別刷りカラー図版8点と白黒図版24点の図版は全て揃っております。流通量が少なく大変貴重な品となっております。1939年出版の在庫は『この1冊のみ』となります。お探しの方はこの機会にいかがですか。。100年近くの時を経た書籍となりますので、万一、破損や商品説明と大きく異なるようなことがあった場合には、返品による返金など柔軟に対応させていただきますのでご安心ください。他にもアンティーク・古書などを出品中です。 よかったら是非ご覧下さい。(^^♪⇒ こちらから◇◇コンディション◇◇表紙の一部に破れがございますがその他の大きな破損などはありません。製本時のものと思われますがページ裁断が均一ではありません。（画像９）焼けの程度は低く、シミはかなり少ないです。綴じもしっかりしております。勿論、古書ですので時を経たダメージ、スレはあります図版の状態も非常に良好な状態です。個人的にもお勧めの1冊です。商品内容■書名：TalesofMysteryand Imagination■著者：EdgarAllanPoe■イラスト：HarryClarke■出版年：1939年■サイズ：約27.5㎝×21.0㎝#POP_古書 P#POP_401