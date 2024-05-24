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ポケモンカード ブラッキー　プロモ YU NAGABA 長場 雄 5種類
商品番号 F56453138174
商品名

ポケモンカード ブラッキー　プロモ YU NAGABA 長場 雄 5種類
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

傷は見当たりませんが、写真を載せているので写真で確認お願いします！セット割りで500円程度値下げます。
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