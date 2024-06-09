TWICE ツウィ　us限定サイン

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商品詳細
TWICEツウィちゃんのアメリカ限定で販売されていたreadytobeサイン入りアルバムのサインです！開封後すぐにスリーブに入れましたが、海外製品なので初期難等をご理解いただける方のみご購入お願い致します。即購入○
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