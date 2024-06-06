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プレイステーション4本体 ソフト3本セット
商品番号 P31795223424
商品名

プレイステーション4本体 ソフト3本セット
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 7,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlayStation4プレイステーション4プレステ4CUH-2000A初期化済み。容量は分かりません。写真のとおりコントローラー＋コード、電源コード、HDMIコードが付属します。・ファイナルファンタジー15・ストレンジャーオブパラダイスファイナルファンタジーオリジン・グラビティデイズ2初回限定版ソフトでないほうは未開封すべてコードは使用済みと思います。全体的にアルコールスプレーにて清掃しましたが、完璧ではありません。写真2のとおり本体の前面に傷があります。プチプチとビニールで包んで、段ボールにて発送する予定です。
http://narcologia.ru/goods/manufacture175641.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis865644.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi564847.html

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