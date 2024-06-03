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coolz ストラトキャスタータイプ CFS搭載 国産 日本製 Japan
商品番号 E30217707419
商品名

coolz ストラトキャスタータイプ CFS搭載 国産 日本製 Japan
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪島村楽器オリジナルブランドcoolzのストラトタイプですフジゲン製造の日本製サークルフレッティングシステムを搭載音抜けと立ち上がりが良くクリアなサウンド、かつサスティンが豊かにハイフレット部分が弾きやすいようにヒールレス加工となっている点も大変魅力です♪出品にあたり全体をクリーニング済み。・指板清掃/保湿・フレット磨き・ボディはポリッシュでクリーニング・金属クスミ取り・弦高調整2ミリ程度・弦交換(09〜46)全て主観になりますが、□ネック　おおむね真っ直ぐ□フレット　7〜8分山□電装系　良好バックパネル欠品汎用アーム付属全体的に擦り傷あり金属劣化や一部ヤケナット周りに割れが見られますが演奏には支障ありませんケースがありませんが、+1500円にて中古のケースをご用意可能です。＊タイミングによっては在庫がなく対応できない場合がございます。プチプチ、ダンボールなどで梱包の上、ゆうパック着払いにてお送りさせて頂きます。＊全く違うものが届いた、全く音が出ないなど予期せぬトラブルが起こった場合には必ず評価の前にご連絡ください。
http://narcologia.ru/goods/waveform454317.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect341770.html
http://narcologia.ru/goods/plaque139807.html
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