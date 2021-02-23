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商品詳細
なにわ男子 長尾謙杜 ちびぬい届いた時に開封はしました。ずっとしまってあったので日焼けはないです！外に持ち出したこともないです。様々な方の出品金額参考にさせて頂いて、6000円にさせて頂きました。ご理解ある方の購入お願いいたします。#なにわ男子 #長尾謙杜 #ちびぬい
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