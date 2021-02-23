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長尾謙杜　ちびぬい
商品番号 L28399911697
商品名

長尾謙杜　ちびぬい
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

なにわ男子　長尾謙杜　ちびぬい届いた時に開封はしました。ずっとしまってあったので日焼けはないです！外に持ち出したこともないです。様々な方の出品金額参考にさせて頂いて、6000円にさせて頂きました。ご理解ある方の購入お願いいたします。#なにわ男子　#長尾謙杜　#ちびぬい
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