PSX-7000 DESR-7000 SONY

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★簡易動作確認済・電源入りました。・起動してスタート画面表示しました。・HDD保存済、再生出来ました。・CD起動、再生出来ましたが、時間がかかる。・初代プレステソフト、再生出来ました・メモリーカード認識しました。・ps2用(銀色ディスク)再生不可・DVDディスクも再生不可注意確認時は上記の内容でしたが、なにぶん古い機体です。100%の保証は出来ませんので、御納得頂ける方のみ購入可です。＊お支払い後24時間以内に発送いたします。♪即購入OKです。※中古品です。キズヨゴレ多い#PSX-7000#DESR-7000#ソニーPSX#SONYPSX