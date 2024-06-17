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PSX-7000 DESR-7000 SONY
商品番号 C23145710388
商品名

PSX-7000 DESR-7000 SONY
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 2,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★簡易動作確認済・電源入りました。・起動してスタート画面表示しました。・HDD保存済、再生出来ました。・CD起動、再生出来ましたが、時間がかかる。・初代プレステソフト、再生出来ました・メモリーカード認識しました。・ps2用(銀色ディスク)再生不可・DVDディスクも再生不可注意確認時は上記の内容でしたが、なにぶん古い機体です。100%の保証は出来ませんので、御納得頂ける方のみ購入可です。＊お支払い後24時間以内に発送いたします。♪即購入OKです。※中古品です。キズヨゴレ多い#PSX-7000#DESR-7000#ソニーPSX#SONYPSX
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