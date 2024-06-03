ステアーズ オブ ゴールドタロット(Tavaglione Tarot）絶版　レア

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『ステアーズオブゴールドタロット』TheStairsOfGoldTarotByTavaglione国：スイスメーカー：U.S.GAMESSYSTEMS,INC./U.S.A.1990/6/1発売カードサイズ：71×132mm枚数：78枚オリジナルの英文解説書付き。絶版品の為、プレミアがついている希少なお品です。イタリアの芸術家、GiorgioTavaglioneが1980年に製作したカード。ヘブライや占星術や魔術のサインを採用した秘教的な雰囲気を出しており、大聖堂のステンドグラスを切り取ったような絵柄がとても豪華です。大アルカナは、8番が「LaGiustizia（正義）」、11番が「LaForza（力）」となるマルセイユ版に順じた構成となっています。ケースには経年によるヤケや折れ、破れやスレ等の傷みがありますが、カードは絵柄を見ただけの美品で、切ったりはしていません。付属の説明書は英文です。折れがありますが、書き込みや破れはありません。絶版の為、現在は入手困難ですので、お探しの方のお手元に届けば幸いです。30数年前の経年品であること、自宅保管品であることをご理解頂いた上で、ご購入よろしくお願いします。即購入OKです。Amazon参考価格:20,562円〜29,634円#Tavaglione_Tarot#Giorgio_Tavaglione#The_Stairs_Of_Gold_Tarot