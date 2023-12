斉藤壮馬 We are in broom! 完全生産限定盤

Live Tour 2021 Live Tour 2021



斉藤壮馬 / WE ARE IN BLOOM! 斉藤壮馬 / WE ARE IN BLOOM!

閲覧ありがとうございます❕こちらは斉藤壮馬さんの\"Weareinbroom!\"の完全生産限定盤です!!収集癖のため勢いで購入しましたが1度も再生していないため出品致します。アクスタのみ中身確認で1度開封しております«セット内容»・Blu-ray・CD・フォトブック・アクリルスタンド・ブロマイド・タワレコ限定レシート┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈コメントなしでの即購入大歓迎です!!お値下げ可能です◎※バラ売りは今のところ考えていませんトラブル防止のためプロフの閲覧を皆様にお願いしております。お手数をお掛けしますがよろしくお願い致しますᐡ̳ᴗ̫ᴗ̳ᐡ