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ポケモンカード　ソード\u0026シールド　ブイスターユニバースシュリンク付き
商品番号 F12273523542
商品名

ポケモンカード　ソード\u0026シールド　ブイスターユニバースシュリンク付き
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードVSTARユニバースシュリンク付き1box即発送トラブル防止の為、返品はお断りしておりますボックスパックシングル···ボックス(box)ボックスパックシングル···ボックス・パック種類···ポケモンカード(ポケカ)
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