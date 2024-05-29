Snow Man ASIA TOUR 2D.2D. 初回盤・通常盤セット

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商品詳細
SnowManASIATOUR2D.2D.初回盤・通常盤セットグッズ整理のため出品致します。初回盤はBluRay通常盤はDVDになります。初回盤開ける際に失敗し、ヨレができてしまっています。(画像4参照)1度再生し、暗所にて保管しておりました。ブックレット、銀テ(レプリカ)すべてあります。素人保管ですので神経質な方は御遠慮ください。値下げ不可バラ売りもできれば御遠慮ください。即購入可能
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