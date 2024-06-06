旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar

ポケモンカードやワンピースカードなど出品していますので是非ご覧ください！徐々に出品を増やす予定です！#よろずやけいちゃんのカードショップご閲覧いただきありがとうございます！旧裏ゲンガーキラマークありGengar25年以上前のカードですが、他の流通品と比べたら美品の類になるかと思います。表面・・・美品。白カケ線キズ点キズ折れ無し裏面・・・美品。白カケ線キズ点キズ折れ無しトラブル防止の為、状態をなるべく詳細に記載していますが、素人目になるので傷の見落としは御容赦下さい。※状態はあくまで個人的主観ですので一律プレイ用でお願い致します。完璧を求める方はご購入はご遠慮ください。※画像にてご確認頂きご納得頂いた方のみご購入をお願いいたします。※思っていたのと違う等の理由で悪い評価をつけるのはおやめ下さい。※トラブル防止の為、いかなるカードでも状態はやや傷や汚れありにしています。※スリーブ、ローダーに入れて暗所保管しております。多少のお値引はご対応いたします。お値段交渉中でもご購入優先でお願いします。購入後の返品返金はすり替え防止にて受け付けておりません。スリーブとローダーに入れ、大きめのダンボールで挟み、クリスタルパックに入れてプチプチに包んで防水対策を施し、折れが無いように包装してご発送致します。発送は1-2日の間にさせて頂きます。ご検討の程よろしくお願い申し上げます。検索用:マリィミュウブラッキーリーリエアセロラリザードンメイルチアソニアリーフィアニンフィアグレイシアエーフィシロナサナクララエリカガラルシャワーズイーブイ25thミュウツースイレンロストアビスブルータッグボルトドリームリーグセレナルギアvmaxPSA10ミモザポケカナンジャモOld-BackseriesVsewebexEXADV1edcharizardVenusaurBlastoiseArcanineAlakazamGengarGyaradosSnorlaxDragoniteMewtwoMewArticunoEspeonUmbreonSuicuneHoundoomTyranitarLugiaHo-OhCelebi



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