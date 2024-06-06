  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
商品番号 P92591026193
商品名

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ポケモンカードやワンピースカードなど出品していますので是非ご覧ください！徐々に出品を増やす予定です！#よろずやけいちゃんのカードショップご閲覧いただきありがとうございます！旧裏ゲンガーキラマークありGengar25年以上前のカードですが、他の流通品と比べたら美品の類になるかと思います。表面・・・美品。白カケ線キズ点キズ折れ無し裏面・・・美品。白カケ線キズ点キズ折れ無しトラブル防止の為、状態をなるべく詳細に記載していますが、素人目になるので傷の見落としは御容赦下さい。※状態はあくまで個人的主観ですので一律プレイ用でお願い致します。完璧を求める方はご購入はご遠慮ください。※画像にてご確認頂きご納得頂いた方のみご購入をお願いいたします。※思っていたのと違う等の理由で悪い評価をつけるのはおやめ下さい。※トラブル防止の為、いかなるカードでも状態はやや傷や汚れありにしています。※スリーブ、ローダーに入れて暗所保管しております。多少のお値引はご対応いたします。お値段交渉中でもご購入優先でお願いします。購入後の返品返金はすり替え防止にて受け付けておりません。スリーブとローダーに入れ、大きめのダンボールで挟み、クリスタルパックに入れてプチプチに包んで防水対策を施し、折れが無いように包装してご発送致します。発送は1-2日の間にさせて頂きます。ご検討の程よろしくお願い申し上げます。検索用:マリィミュウブラッキーリーリエアセロラリザードンメイルチアソニアリーフィアニンフィアグレイシアエーフィシロナサナクララエリカガラルシャワーズイーブイ25thミュウツースイレンロストアビスブルータッグボルトドリームリーグセレナルギアvmaxPSA10ミモザポケカナンジャモOld-BackseriesVsewebexEXADV1edcharizardVenusaurBlastoiseArcanineAlakazamGengarGyaradosSnorlaxDragoniteMewtwoMewArticunoEspeonUmbreonSuicuneHoundoomTyranitarLugiaHo-OhCelebi
http://narcologia.ru/goods/preference744838.html
http://narcologia.ru/goods/enquire908389.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit505086.html

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
ポケモンカードゲーム 旧裏 ゲンガー（キラ） マークあり - ポケモン ...

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar-

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar-

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar-

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
2023年最新】gengarの人気アイテム - メルカリ

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
ゲンガー のろい (旧裏面) ナイトヘッド ポケモンカード ポケカ レア ...

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
1787.【激レア 極美品】ゲンガー のろい 旧裏 キラ 上位 sandorobotics.com

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
ゲンガー 旧裏 通信進化キャンペーンプロモカード-

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
美品】旧裏 わるいゲンガー キラ-

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
ゲンガー のろい (旧裏面) ナイトヘッド ポケモンカード ポケカ レア ...

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
ポケモンカード 旧裏 通信進化ゲンガー smcint.com

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
ゲンガー キラ smcint.com

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
專用ポケモンカード 旧裏 ゲンガー 通信進化キャンペーン | labiela.com

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
PSA 9 ゲンガー 旧裏 ポケモンカード ポケカ キラ 鑑定-

旧裏 ゲンガー キラ マークあり Gengar
1668.【激レア 極美品】渦巻キラ ゲンガー 通信進化キャンペーン 旧裏 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru